Tini Stoessel hizo bailar a Rodrigo de Paul al ritmo de Muñecas, el tema que hizo con La Joaqui

Tini Stoessel estrena este jueves su nuevo tema, Muñecas, con La Joaqui y Steve Aoki, y publicó un challege en el que también participó Rodrigo de Paul.

Desde Madrid, la cantante compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se la ve bailando y al final aparece el futbolista a modo de broma.

“Es un temón, estoy muy feliz y ya quiero que vean el video”, dijo Tini en sus historias el último fin de semana sobre su nuevo tema.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul se hizo un significativo tatuaje dedicado a Tini Stoessel

CAMILA HOMS RECONOCIÓ QUE LOS CHATS EN CONTRA DE RODRIGO DE PAUL ERAN SUYOS

Camila Homs reconoció en diálogo con Socios del Espectáculo que los chats en contra de Rodrigo eran suyos: “Los de los chats es verdad, son míos”.

“Me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada”, sentenció contundente la modelo.