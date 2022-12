Tini Stoessel habló del desconsolado llanto de Rodrigo de Paul en un dramático momento

El apoyo mutuo que se dan Rodrigo de Paul y Tini Stoessel hizo que el mismo futbolista le agradezca arriba del escenario del show de la cantante el gran soporte que fue durante el Mundial Qatar 2022 que ganó la Selección Nacional. Ahora la artista reveló un fuerte momento que vivió el jugador.

“Ese chico es lo más bueno que hay en el mundo. Para que él me diga en un momento ‘estoy nervioso’ o me llame llorando, no lo podés creer. Siempre es un tipo que va para adelante, fuerte, positivo”, contó Tini en una entrevista con Lizardo Ponce en Star+ previa a su show.

“Cuando me mandó el mensaje de ‘creo que me lesioné' y me llamó y no podía hablar…”, aseguró, en alusión al dramático momento que vivió el futbolista antes del partido con Países Bajos donde se rumoreaba que no iba a poder jugarlo.

TINI STOESSEL HABLÓ DEL DÍA QUE RODRIGO DE PAUL LA LLAMÓ LLORANDO EN PLENO MUNDIAL

“Aparte con la presión que tienen los chicos, Yo no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección. No me puedo poner en su lugar”, aseveró.

“Estaba en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Juego o no juego? Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome. Yo voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos ya”, reveló la figura de Violetta, quien hoy se siente súper feliz por el desempeño de su pareja.

“¿Viste cuando una mamá ve a su hijo en el concert de fin de año y dice ‘lo está dando todo’? Es un orgullo que va más allá de que sea la persona que te acompaña. Es un amor incondicional porque sabés lo que está pasando. Lo está dando todo. No podía parar de llorar, imaginate”, recordó.