La dulce declaración de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul: "Me enamoró su manera de ver la vida y de cuidar a las personas que ama"

Lejos de aquella fuerte información que aseguraba que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul iban a anunciar su separación después del Mundial de Fútbol Qatar 2022 (según lo había contado Luli Fernández en Socios del Espectáculo), el noviazgo va viento en popa.

Así lo dejó en claro Tini en una profunda nota que le dio a LAM donde no escatimó en piropos para el hombre que conquistó su corazón: “Creo que una de las cosas que más me enamoraron de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes”, comenzó diciendo la cantante.

“También me enamoró la manera que tiene de cuidar a las personas que ama, el amor que tiene por su familia, sus hijos y sus amigos de toda la vida”, agregó, en una mano a mano con Ángel de Brito.

"Creo que una de las cosas que más me enamoraron de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes". G-plus

Y cerró, muy enamorada: “Es un tipo muy positivo, súper tranquilo. A veces, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me dice ‘pará, che, te estás olvidando de este lado que es mucho más increíble’. Es un tipo que me levanta y me saca una sonrisa constantemente”.

"También me enamoró la manera que tiene de cuidar a las personas que ama, el amor que tiene por su familia, sus hijos y sus amigos de toda la vida". G-plus

LA REACCIÓN DEL PAPÁ DE TINI STOESSEL CUANDO LE PREGUNTARON QUÉ OPINA DE RODRIGO DE PAUL

Tras conocerse la historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Alejando –el papá de la cantante- no dudó en opinar de la relación entre su hija y el futbolista.

A poco de haber llegado a Ecuador donde la artista dará un gran show, el productor respondió todas las preguntas: “¿El papá es celoso o no es celoso cuando la nena está enamorada?”, indagó la cronista del programa local De Boca en Boca.

Fue entonces que Alejandro Stoessel celebró el presente sentimental de su hija: “Yo estoy contento cuando ella está feliz. Y ahora que la veo enamorada, más. Estoy absolutamente de acuerdo (con el noviazgo con el deportista)”.