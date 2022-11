Tini Stoessel confirmó su crisis con Rodrigo de Paul en pleno show: el video

Sin nombrar a Rodrigo de Paul, Tini Stoessel habló del desamor en primera persona en el show que dio en Córdoba y en Socios del Espectáculo se hicieron eco de ese especial momento.

"La gente de Gossipeame subió un video confuso de Tini hablando de un mal momento sentimental…", dijo Rodrigo Lussich, listo para poner en pantalla las imágenes de la cantante en el show hablando del desamor, previo a cantar El Último Beso.

"Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso". G-plus

"Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…", dijo Tini en pleno show.

Y agregó, sin hacer referencia directa a su romance con el futbolista, pero en medio de fuertes rumores de crisis: "Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso".

QUÉ DIJO RODRIGO DE PAUL SOBRE SU NOVIAZGO CON TINI STOESSEL

A principio de mes, Rodrigo de Paul habló de su relación con Tini Stoessel en la revista Rolling Stone.

"Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos", dijo el futbolista.

"Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue", agregó De Paul.

"Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos", concluyó.