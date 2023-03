Tini Stoessel asistió a un programa de TV en Madrid y fue acompañada por Rodrigo de Paul: "Campeón del mundo"

Tini Stoessel fue al programa español La Resistencia, Rodrigo de Paul la acompañó desde la tribuna y sorprendieron con un regalo especial al conductor, David Broncano.

“Tengo la camiseta de Argentina, la de las estrellitas, la nueva, agradécele a Rodrigo que está ahí arriba”, le dijo la cantante al presentador de televisión en su show.

Entonces, Broncano entabló un ida y vuelta con el futbolista: “¿Cómo estás Rodri, trajiste tú la camiseta? Este chaval está ahí sentado como si nada pero es campeón del mundo”.

“Todo bien, yo ayudé pero el regalo es de ella obvio. Un día vengo a una entrevista pero no traigo nada de regalo”, le dijo con humor de Paul luego de que lo invitaran a la emisión.

LA OPINIÓN DE PAMPITO TRAS VER A TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN UN PROGRAMA ESPAÑOL

Tras ver a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en La Resistencia, Pampito opinó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) sobre por qué no participan en programas argentinos.

“Son divinos, me encantan, además la rompen afuera, pero ¿por qué las artistas pop no vienen a la televisión argentina? También quizás hay que hacer una autocrítica desde la televisión sobre por qué no vienen”, analizó el panelista.