El clásico "Buenas noches, América" con el que abre cada programa Marcelo Tinelli está cada vez más cerca. Mientras últiman detalles para la nueva edición del Bailando (que saldrá al aire el 29 de abril por eltrecetv), que este año es especial porque se festejan los 30 años de programa, el conductor habló de todo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

En medio de la foto oficial que Tinelli hizo con Laura Fidalgo, Flavio Mendoza y Aníbal Pachano, los nuevos integrantes del BAR, el presentador contestó todas las preguntas de Noe Antonelli y Tomás Dente.

CÓMO SE PREPARA PARA EL SÚPER BAILANDO

"Estamos muy contentos. Hoy hicimos la primera foto con los integrantes del BAR y es un lujo tener a Laura Fidalgo, a Flavio Mendoza y a Aníbal Pachano. Me parece que están con muchas ganas también y estábamos hablando del sistema de puntaje que van a tener. Con la identidad que tienen ellos, tiene que cambiar. Antes teníamos un punto más o un punto menos, y este año el BAR va a tener más preponderancia, hasta estamos evaluando que cada uno tenga su puntaje individual y que puedan salvar ellos a un participante".

"La pista la va a abrir Griselda Siciliani y la segunda pareja no sabemos quién va a ser pero puede ser Leticia Brédice o Fede Bal. Hay nombres importantes y campeones, así que va a estar bueno". G-plus

LA ELEGIDA PARA ABRIR LA PISTA

"La pista la va a abrir Griselda Siciliani y la segunda pareja no sabemos quién va a ser pero puede ser Leticia Brédice o Fede Bal. Hay nombres importantes y campeones, así que va a estar bueno".

EL RESUMEN DE LOS 30 AÑOS DE PROGRAMA

"Va a ser muy fuerte festejar los 30 años, por lo menos para mí porque atraviesa mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi mujer, de mis mujeres, de la familia, gente que está, gente que no está. Hemos invitado a todos los que participaron en VideoMatch, ShowMatch y en Ritmo de la noche. Así que va a ser una cosa muy fuerte. El primer programa va a estar atravesado por una carga emotiva muy fuerte que yo ya la estoy viviendo".

EL HUMOR PRESENTE

"Vamos a recrear lo que han sido los grandes éxitos de VideoMatch en el humor como Raporteros o Deportes en el recuerdo, hechos ahora por los actores de aquella vez. Después, al otro día, vamos a hacer Genios en Santiago del Estero y siento que va a estar buenísimo. Va a ser un Bailando muy fuerte con dos días (lunes y martes), cuando antes era de cuatro días. espués va a estar Genios que es otro programa totalmente diferente. En principio lo vamos a hacer dos días en el interior, todo depende del rating, esa es la verdad. Y algo de humor político vamos a hacer también. Va a ser un año de festejo y de agradecimiento a la gente".

"Va a ser muy fuerte festejar los 30 años, por lo menos para mí porque atraviesa mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi mujer, de mis mujeres, de la familia, gente que está, gente que no está. El primer programa va a estar atravesado por una carga emotiva muy fuerte que yo ya la estoy viviendo". G-plus

LA POLÍTICA EN SU VIDA

"No le escapo al diálogo político y me encanta tener un compromiso. Algún día, por ahí me encuentro del otro lado sirviendo a la gente. No sé si estoy cerca o está cerca otro, me parece que lo hay que hacer es buscar algo que represente a la mayoría de los argentinos".

CÓMO DIVIDE SU TIEMPO ENTRE EL TRABAJO, SU FAMILIA Y SUS PASIONES

"Gracias a Dios tengo una mujer que me acompaña y es una pareja con la que uno puede reflexionar e intercambiar opiniones. Yo la escucho mucho. Guille es muy inteligente, sensible y con mucho compromiso social. Amo la televisión, tengo un contrato con el canal para estar dos años más y más allá de eso, amo laburar en la tele y producir. San Lorenzo es mi vida y tengo hasta diciembre mi mandato como Vicepresidente del club y lo voy a cumplir. Y soy muy presente como padre, lo llevo a Lolo al colegio y con mis hijos tengo diálogo y los apoyo siempre y también tengo tiempo para comer a la noche con mi mujer".

"Siempre me agarra la adrenalina antes de empezar. Esos segundos atrás antes de salir y escuchar el grito de la gente, me pasa una cosa linda y me encanta que me pase eso". G-plus

LA EMOCIÓN ANTES DE CADA NUEVO PRIMER PROGRAMA

"Siempre me agarra la adrenalina antes de empezar. Esos segundos atrás antes de salir y escuchar el grito de la gente, me pasa una cosa linda y me encanta que me pase eso".

LA IMPORTANCIA DEL RATING

"Me parece hipócrita el tipo que labura en un medio y dice que no le preocupa el rating porque sino va a estar en riego mi trabajo y el de todos mis compañeros. A mí me gusta hacer un buen número y que a la gente le guste nuestro programa. En estos 30 años nos han ganado muchas veces y hemos ganado muchas veces nosotros. También está bueno tratar de corregir si no salió y buscar otra cosa".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.



¡Click Aquí!