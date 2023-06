La tiktoker Carolina Sánchez Álvarez reveló cuánto gana en una plataforma para adultos

La influencer Carolina Sánchez se ganó su lugar en las redes sociales gracias a su personalidad, desparpajo y el poner en el centro los prejuicios con el que conviven las personas que tienen cuerpos no hegemónicos. "Amo ser la gorda poderosa que no se calla nada", afirma. Ahora, luego de su éxito en TikTok comenzó a incursionar en OnlyFans, como hace Cande Tinelli, y ya comenzó a ver los dividendos de su nuevo trabajo.

“Yo soy actriz, pero también necesitaba pagar las cuentas. Quería explotar todas mis posibilidades”, contó la influencer, invitada a Nosotros a la mañana. “Me metí en OnlyFans hace más o menos un mes y medio y en dos semanas hice 300 dólares. Estoy bastante contenta”, se sinceró.

“Hago todo tipo de contenido. Hago un contenido erótico, artístico y también tengo otro que es explícito”, detalló la tiktoker, que se define como una militante de las “corporalidades gordas”.

"Me metí en OnlyFans hace más o menos un mes y medio y en dos semanas hice 300 dólares. Estoy bastante contenta". G-plus

CAROLINA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, LA POPULAR TIKTOKER QUE ES UN ÉXITO EN UNA PLATAFORMA PARA ADULTOS

“Por el momento hago videos sola, pero estoy buscando gente con la que trabajar y tiene que ser alguien que me inspire algo de confianza”, contó Carolina, sobre sus próximos pasos en la plataforma para adultos.

Más sobre este tema More Rial habló sobre la posibilidad de vender sus fotos en OnlyFans

“Mi círculo me conoce. Sabe que soy una persona que me podría poner en bolas acá tranquilamente. Pero acá, no. Aparte, acá gratis no lo haría”, bromeó la joven de 29 años, que habló de quienes son los que más consumen su contenido.

Más sobre este tema Cande Tinelli se sumó a una plataforma de contenido para adultos y ofrece regalos a sus primeros suscriptores: "¿Jugamos?"

“Pensé en bloquear a Argentina y al final me compran más de acá que extranjeros. Pero no todo es desnudez, puedo subir una foto normal y la gente comenta. Estás más cerca”, aseveró.