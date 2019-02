Desde que cumplió el sueño de convertirse en padre con la llegada de Mirko, Marley (48) y su pequeño se convirtieron en viajeros inseparables y protagonistas de imperdibles momentos de complicidad que el conductor deja espiar a través de las fotos y videos que sube a las redes.

Ahora, a un año y cuatro meses de su nacimiento, el presentador de Minuto para ganar (Telefe) compartió un dulce momento con su pequeño: "Clases de matronación (¿o será patronatacion en mi caso?) a domicilio con @personaltrainerok. Ya se tira a la pileta, vamos avanzando con @mirko_ok", tituló Marley sobre el video que subió a Instagram en el que se ve a su niño saltando del borde de la pileta a los brazos de su papá.

Días atrás, Alejandro Wiebe se había referido a las críticas por la sobreexposición de Mirko en las redes, en diálogo con la revista Caras: Mientras Mirko se divierta voy a dejar que haga lo que quiera. El día que me pida que no lo exponga más, dejaré de hacerlo. Aunque es difícil que no tenga exposición con un papá famoso. Por ahora, él juega y expresa su felicidad cuando le saco fotos o lo grabo".

