La tierna nota de los hijos de Sabrina Rojas y Luciano Castro a Tucu López: “Gracias por invitarnos a tu casa y cuidarnos”

Los hijos de Sabrina Rojas y Luciano Castro le dejaron una tierna nota a Tucu López, con quien se mostraron agradecidos y encantados.

“Gracias Tucu por invitarnos a tu casa, por cuidarnos y por ser tan divertido. Te queremos mucho”, decía la nota que los niños le dejaron al novio de su mamá.

Al final de la carta, Fausto y Esperanza firmaron con su nombre y Tucu López no dudó en compartirlo en las historias de sus redes sociales orgulloso.

TUCU LÓPEZ HABLÓ DE LOS PROYECTOS A FUTURO CON SABRINA ROJAS COMO PAREJA

Tucu López habló de Sabrina Rojas con el radial Por si las Moscas e hizo referencia a los proyectos a futuro como pareja y las posibilidades de casarse.

“No me niego a nada que me haga feliz, Sabrina me sacó las fobias al compromiso y a la convivencia”, dijo al programa de La Once Diez.