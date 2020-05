La tierna declaración de amor de la novia del Pocho Lavezzi: "No puedo resistir esa sonrisa"

A dos años de ponerle punto final a su noviazgo con Yanina Screpante, el Pocho Lavezzi volvió a apostar al amor de la mano de la modelo brasileña Natalia Borges. Y luego de la polémica que se generó tras la versión que el futbolista le habría "icardiado" la novia a un amigo (sumado a las picantes declaraciones de su ex), la relación va viento en popa.

Así lo dejó en claro Natalia, quien se encuentra atravesando la cuarentena junto a Lavezzi en en Saint Barth, la exclusiva isla caribeña, a través de Instagram: "No puedo resistir esta sonrisa", escribió la brasileña, junto a una foto en la que se la ve junto a su pareja muy sonrientes.

Más sobre este tema El Pocho Lavezzi y la modelo Natalia Borges confirmaron su romance, tras una versión de "icardiada"

Días atrás, el Pocho le había hecho frente a las especulaciones con un descargo que plasmó en las redes: "Dejá que hablen. Ni los amigos, ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo".

Por su parte, Screpante había sido contundente al opinar de la nueva historia de su ex con Borges: "No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale (en referencia a Lucía Pedraza), que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. Le mintió en la cara, se la agarró en Brasil después hace unos años y hace de poco de nuevo. En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma", había expresado, sin filtro, en diálogo con el periodista Lío Pecoraro.