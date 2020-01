Thelma Fardin fue tentada para sumarse a Bailando 2020: "Me encanta bailar y mi representante está con eso"

Mientras continúa el juicio que lleva adelante contra Juan Darthés, Thelma Fardin decidió recuperar su carrera como actriz y hoy regresó a los escenarios de la mano de la comedia Fuera de línea. En una entrevista con la revista Gente, contó que una de las ofertas laborales más fuertes que recibió es la de ser parte del Bailando.

"¡Es cierto! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego”, aseguró Thelma al ser consultada sobre la posibilidad de ser parte del certamen de ShowMatch.

"¡Es cierto que me llamaron del Bailando! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", G-plus

Sin embargo, la joven quiere mantenerse firme en su búsqueda por consolidar su carrera, lejos de la fuerte denuncia que la puso en los titulares. “La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Además, hace años que no veo el programa. Se que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el Bailando y que Griselda Siciliani participó”, destacó.

¿Dará el “sí”? Thelma Fardin, convocada para Bailando 2020.