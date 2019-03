Thelma Fardin contó cuál sería su reacción si se cruza con Juan Darthés en la calle: "Me quedaría paralizada"

La denuncia penal y pública de Thelma Fardin (26) contra Juan Darthés (54), actor al que acusó de haberla violado en una gira de Patito Feo, en Nicaragua, llegó en diciembre de 2018, 9 años después, tiempo en el que la actriz pudo procesar y verbalizar lo ocurrido.

"(Si lo cruzo) me quedaría paralizada, hasta en la voz me genera eso. Es un poco macabro imaginar esa situación porque, realmente, espero no volver a estar expuesta". G-plus

Enfocada en su lucha personal y colectiva de las mujeres que sufrieron abusos sexuales o violencia de género, Thelma habló en Agarrate Catalina, por La Once Diez, sobre cómo está la causa legal, en Nicaragua: "Lamentablemente ya es una situación de indignación. No hay ningún tipo de avance. El país en el que me toca hacer la denuncia está en una situación muy compleja y es muy difícil que avance. Desde la parte diplomática se ha intentado tender puentes para que se avance, pero no han levantado ningún tipo de prueba, más allá de las pericias que yo me tuve que someter, en diciembre, cuando fui a hacer la denuncia a Nicaragua".

Ante la posibilidad de que su denuncia quede impune, agregó: "Las estadísticas dicen que 1 % llega a una condena y, lamentablemente, el otro 99 % me acecha. Más allá de que estemos tratando de romper este paradigma, estamos cayendo en el sistema que tiene agujeros por todos lados.... La única alternativa es sanar a través de hablar".

Luego Catalina Dlugi le planteó la situación hipotética de cruzar a Darthés en la calle, para saber cuál sería su reacción, y Fardin, contestó, con la voz tembloroso y con oraciones menos fluidas: "Creo que me quedaría paralizada, hasta en la voz me genera eso. Es un muy difícil. Es un poco macabro imaginar esa situación porque, realmente, espero no volver a estar expuesta a una situación así". Pocos días después de la denuncia penal y pública de Thelma, Darthés se instaló en Brasil, país en el que nació.