Thelma Fardin compartió más fotos con Nico Riera tras confirmar el noviazgo: "Qué hermoso encontrarnos"

A poco de las lindas repercusiones que despertó la declaración de amor de Nicolás Riera a Thelma Fardin –relación que habría nacido en Plagio, la obra de teatro que compartían- la actriz compartió más postales de su romántico viajo con el galán a Chapadmalal desde donde blanquearon su noviazgo.

“Mar, frío, vos y yo. Qué hermoso encontrarnos”, escribió Thelma en su cuenta personal de Instagram, acompañando sus palabras con varias fotografías de sus días a puro mimo con el actor.

Por su parte, Nico le imprimió humor al gesto de su pareja: “Y mucho café”, agregó, con varios emojis de corazoncitos rojos, dejando en claro que le hicieron frente a las bajas temperaturas con muchas infusiones calientes.

¡Están a full!

Fotos: Capturas de Instagram

POLÉMICA REVELACIÓN DE NICOLÁS RIERA

Es común que los actores tengan que "manejar" armas para realizar escenas de acción en películas, series o telenovelas. Sin embargo, Nicolás Riera contó que disfruta disparando y que incluso tiene un arma reglamentaria.

"En filmaciones he tenido armas y además tengo tenencia", contó el actor en PH Podemos hablar. “Tengo tenencia, no portación. Tenencia es que la llevás desarmada a un polígono. Podés tirar, pero no la podés tener armada como para usar en la calle", diferenció Tacho.

"Me gusta tirar y está bueno para entrenar porque como actor tenés que saber disparar y dominar armas", contó sobre su afición que, como la de muchos, genera intensos debates a lo largo del mundo. "Voy a un polígono. Es todo reglamentario y tiro bastante bien", comentó.

“Me da placer disparar. Hay algo de adrenalina y descarga. Después de tirar es como que te agarra sueño, estás muy relajado", siguió el ex Teen Angel, quien reconoció que su familia no está de acuerdo con su fanatismo. "Mi familia dice que estoy loco, no quieren saber nada", aseveró Nico Riera.