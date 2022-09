Teto Medina se quebró al ser excarcelado: "Soy un buen tipo y esto fue terrible para mí"

La Justicia ordenó este miércoles la excarcelación de Marcelo “Teto” Medina, que estaba detenido desde hacía una semana en el marco de una causa en la que se investiga el funcionamiento del centro de rehabilitación de adictos "La Razón de Vivir".

En este sentido, el juez de Garantías de Florencio Varela, Adrián Villagra, le otorgó la excarcelación extraordinaria al ex panelista de Bendita al considerar, tras el peritaje de su celular, que no había nada que lo responsabilice de haber integrado este grupo.

A la salida de la DDI de Quilmes, donde estaba detenido, el Teto salió asegurando que “fueron siete días muy difíciles para mí, muy difíciles”. “Lo que quiero decirles es lo siguiente: la causa va a seguir su curso, esta todo perfecto. Yo le agradezco al juez la liberación. Quería decirles a los chicos que yo no voy a abandonar lo que estoy haciendo, que es recuperar a los chicos de sus adicciones”, señaló.

EL TETO MEDIA SE QUEBRÓ AL RECUPERAR LA LIBERTAD, TRAS UNA SEMANA DETENIDO

Pero además, el Teto se emocionó hasta las lágrimas al tomar contacto con los medios, tras la cobertura de su caso. “Grábense bien esto: quiero agradecer al doctor (Adrián) Tenca, al juez, y algo fundamental, y se los digo de todo corazón: se los agradezco a ustedes chicos. Me sentí acompañado por ustedes”, dijo.

“Estuve siete días solo y la tele… eran mis amigos. Quiero agradecérselos de verdad, totalmente”, dijo Medina, notablemente quebrado.

“Yo estoy acá, sujeto a derecho, pero quiero agradecerles de corazón. Hubo uno que el 23 de septiembre cumplió años y lo festejó en la puerta de la comisaría; no sé quién es, pero le quiero desear feliz cumpleaños, me salvó la vida”, agregó el “Teto” en otra instancia.

“Yo soy un buen tipo, ¿entienden?, soy un buen tipo, y esto para mí fue terrible, nunca lo viví”, dijo Medina, que se negó a hablar de la causa. “Eso háblenlo con el doctor Tenca, no me pongan en una situación difícil. Me prohibieron hablar, pero yo les quiero decir ‘Gracias, chicos, por existir’”, dijo.

Tras asegurar que lo primero que iba a hacer tras recuperar era “ir a ver a sus hijos”, el Teto Medina se negó a hacer más comentarios. “No puedo hablar más, pero de verdad, los bendigo y los quiero. Y quiero decirles a los chicos y a sus madres que voy a seguir dando las charlas motivacionales porque los quiero y no los voy a abandonar”, cerró, antes de subir al vehículo con el que se alejó del lugar.