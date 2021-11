Terrible respuesta de China Suárez a Wanda Nara cuando le preguntó a qué fue a Paris: "A estar con tu marido y no pude"

La semana pasada trascendió que Wanda Nara llamó a la China Suárez para obtener de primera mano toda la verdad del escándalo que surgió entre la actriz y Mauro Icardi, y que incluyó un encuentro en un hotel en pleno centro de París

En Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre reveló algunos detalles sorprendentes sobre la conversación telefónica que tuvieron la actriz y la mediática, y que incluyó un pedido insólito de la actriz, que quedó muy perjudicada a nivel económico por el escándalo.

“Es tan tremenda pero tan tremenda que cuando habló con Wanda el lunes pasado, que tuvieron una conversación de 40 minutos que la China tiene grabada”, anunció Yanina Latorre, que dejó ver que varias marcas que auspiciaban a Suárez dejaron de hacerlo.

“Tuvo dos frases fuertes: la primera es cuando le pide a Wanda que entre las dos inventen una historia, una coartada. Le dijo ‘así yo zafo’ porque estaba complicada para salir a la calle, la estaban putea… mucho en todos lados y en las redes sociales. ¿Desde qué lugar le pide ayuda esta chica?”, dijo indignada la panelista.

“Y la segunda es cuando Wanda le dice ‘¿a qué fuiste a París?’ y ella dijo ‘a cog…. a tu marido y no pude hacerlo’. ¡Y encima la jode para que le limpie la imagen!”, agregó Yanina. “Entonces le dijo ‘a tu marido’, no a ‘tu ex marido’. Es una literalidad a la que hay que estar atenta y que hay que escuchar. No era ‘a tu exmarido’, entonces nos mintió a todos”, señaló Mariana Brey.

“No le dijo ‘al hombre que dejaste, del que te separaste’, le dijo ‘a tu marido’. Yo lo sospechaba igual que no era exmarido”, acotó Ángel de Brito. “A todo esto, Wanda le dijo ‘ya te voy a cruzar alguna vez’. Esa frase me la dijo muchas veces a mí Wanda”, agrego Yanina Latorre.

“No sé si está confirmado, pero sé que a la China Suárez, Pampita y Wanda Nara están invitadas a la tapa de los personajes del año de la revista Gente”, anunció De Brito, como dando a entender que, si el evento fuese presencia, sería una oportunidad imperdible para él, que también está invitado.