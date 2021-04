Se terminó la buena onda entre Claudia Fontán y Dani La Chepi en MasterChef: "¿Sabés quién te va a dar huevos mañana?"

Este lunes en MasterChef Celebrity 2 el jurado puso como objetivo principal cocinar sándwiches al estilo “street food”. Lo que parecía “pan comido” terminó por convertirse en una auténtica pesadilla para los participantes ya que todos se olvidaron ingredientes, y eso dio sembró la semilla de la discordia entre Dani La Chepi y Claudia Fontán.

La Chepi fue una de las que se vio complicada desde el inicio y por eso comenzó a pedir huevos entre sus compañeros, y por eso Andrea Rincón propuso hacer “una vaquita” entre todos. “Necesito cuatro huevos y un limón” dijo la cantante, aunque de inmediato se escuchó a Claudia Fontán atajarse: “¡Ah, no! Tengo cuatro huevos y hay que usar tres en los sándwiches y uno en la salsa tártara”.

“¡A la Gunda le sobran! Tiene seis”, la mandó al frente Hernán “El Loco” Montenegro, pero ella lo negó terminantemente. “Se pone como medio amarretona la Gunda. ¿Qué te pasó? ¿Se te rompió un huevo? Dame el huevo roto que necesito un huevo roto. Ya estamos empezando a mostrarnos como somos realmente”, dijo La Chepi en uno de los cortes de edición, criticando abiertamente a su compañera.

Finalmente, La Chepi consiguió los dos huevos que le faltaban y no dudó en lanzar una advertencia: “No soy rencorosa pero sí memoriosa”, dijo mientras mezclaba sus ingredientes. Y la posibilidad de cobrarse el favor no tardó en llegar cuando Claudia Fontán pidió lomo para sus sándwiches y Dani La Chepi se dio el lujo de decir entre risas: “La escuché, pero no se lo quise dar”.