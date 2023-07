Tenso momento de Virginia Gallardo con Mariana Brey en vivo: "Hoy justificamos un montón de cosas y, a veces, está bueno hacerse cargo"

Luego de que en Socios del Espectáculo pasaran un informe con un picante comentario de Pamela David sobre Alejandro Fantino (al decir que la hizo “callar programas enteros” cuando trabajaban juntos en Animales Sueltos), Virginia Gallardo y Mariana Brey protagonizaron un tenso momento al aire.

Así fue el tenso momento de las panelistas en el ciclo de eltrece:

Virginia: -Creo que es otra época. Hoy justificamos un montón de cosas y, a veces, está bueno hacerse cargo. Fijate dentro del machismo, lo que acaba de decir recién Mariana Brey, y no es en contra de ella, que dijo ‘¿pasó algo entre Pamela y Fantino?’. Y el otro día, cuando se tocó el tema de Fantino, ella dijo ‘¿no pasó algo también entre ustedes?’. O sea, como que si estábamos en un programa era porque nos acostábamos con alguien”.

Mariana: -Vos lo decís por lo que yo dije.

V: -No lo digo por vos. Lo digo por el rumor que supuestamente había. Marian lo dijo el otro día acá. Me preguntó si yo me había acostado con Fantino.

M: -Yo no lo dije en esos términos. Vos interpretaste eso, pero yo traje a la actualidad un rumor de aquella época, que yo la verdad desconozco si fue así o no, pero el rumor estaba instalado en aquella época. No lo instalé yo, no quién lo instaló. Y ahora, para que mi comentario no quede como una cosa machirula, que no lo es, digo que yo noté como cierta tensión, como si se estuvieran digamos reclamando otro tipo de cosas. Por eso mi pregunta; las preguntas son preguntas, y después uno hace un juicio valor sobre eso”.

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ CÓMO VIVE SU PARTICIPACIÓN EN SOCIOS DEL ESPECTÁCULO TRAS IRSE DE INTRUSOS

A poco de haberse ido de Intrusos para integrarse a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece, Virginia Gallardo se sinceró sobre cómo vive este nuevo presente laboral.

Indagada por si su salida del programa de América se debió a alguna incomodidad, Virginia se respondió en Por si las moscas, el ciclo que se transmite por La Once Diez: “No siempre hay un conflicto. Simplemente son cambios necesarios a veces y está bien”.

“Yo estoy en programas diarios hace 15 años y si los acepto es porque yo estoy muy feliz con las propuestas. Yo me voy siempre feliz y trato de ser buena compañera. Cuando surgen nuevas propuestas te mima, decís ‘tan mal las cosas no las he hecho’”, agregó.

"YO NO HABÍA PLANEADO ESTAR EN INTRUSOS NI SALIR DE INTRUSOS, NI HOY ESTAR EN SOCIOS. ESTOY MUY FELIZ. ESTE EQUIPO QUE HOY ESTÁ EN SOCIOS FUE UN ESFUERZO MUY GRANDE QUE HICIMOS, FUE SOSTENER UNA MARCA DE MUCHOS AÑOS". G-plus

Y cerró: “Yo no había planeado estar en Intrusos ni salir de Intrusos, ni hoy estar en Socios. Estoy muy feliz ”.