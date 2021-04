Tenso momento de Sol Pérez con Dani La Chepi en MasterChef Celebrity 2: "No entiendo por qué cree que se lo hice con maldad"

El regreso de Sol Pérez a MasterChef Celebrity 2 reavivó el viejo conflicto que arrastraba con Dani La Chepi antes de ser eliminada, y en su primera noche en común no tardaron en chocar otra vez. En esta ocasión, la exchica del clima ganó una prenda que le permitió asignar a sus compañeros los cupcakes temáticos que tuvieron que cocinar durante el desafío de la gala, y a la influencer le pareció que no la favoreció.

En miércoles de beneficios, Sol le asignó a La Chepi el motivo espacial, que se convirtió en motivo de discordia. “Increíble, está divino, yo hubiese hecho lo mismo. Te hubiera dado el mismo”, le dijo la cantante con una ironía tal que Pérez se dio cuenta enseguida de que la cosa estaba a punto de ebullición.

“No entiendo por qué cree que se lo hice con maldad, para nada”, dijo Sol, sin darse cuenta de que estaba cayendo en un juego verbal que no tenía vuelta atrás. “¿Por qué estás diciendo ‘cree’ si yo no dije nada?”, se atajó La Chepi y dejó en jaque a su compañera.

“Para nada haría algo de maldad con nadie. Por lo menos no yo, no me sale, no soy así. No me gusta que insinúen eso para nada”, se atajó Sol Pérez. “Yo vengo acá a divertirme no vengo a hacer estas cosas, punto”, dijo por su parte Dani La Chepi, cuando Santiago del Moro le preguntó por su opinión.