Tenso momento de Juan Di Natale con el cronista de LAM al ser indagado por el escándalo con la Negra Vernaci: "Tienen que subir la vara"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la actitud de la Negra Vernaci al tirar unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial La Negra Pop por los desperfectos técnicos, el cronista de LAM –Alejandro Castelo- quiso tener la palabra de su compañero, Juan Di Natale, y dio que hablar con su fuerte reacción.

“Te agradezco mucho, pero no me sumo a ninguna polémica. Aparte (mira el micrófono de LAM) no, gracias. Me parece que es patético que estén hace una semana haciendo contenidos con esto. Me parece que pueden hacer más que esto, me parece que pueden subir la vara”, fue la firme postura de Di Natale al ver la cámara del ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“Ustedes son un equipazo, piensen. Dale loco, ustedes pueden. No estoy enojado, ¿cómo me voy a enojar? No inventes un cuento de que estoy enojado porque no estoy enojado”, agregó, con un dejo de ironía.

Por último, ante la pregunta de Castelo sobre a qué se refirió con “subir la vara”, el entrevistado cerró, picante: “Me refiero a que me parece que no tiene sentido estar hablando una semana de un episodio por un problema técnico en un programa de radio. Estoy haciendo lo que no quería hacer por tu insistencia. El tema es que todos entendamos que somos personas y somos todos iguales”.

FILOSA CRÍTICA DE NAZARENA VÉLEZ TRAS LA POLÉMICA ACTITUD DE LA NEGRA VERNACI EN LA RADIO

Nazarena Vélez fue contundente con su crítica al aire después del escándalo que generó la actitud de la Negra Vernaci en su programa de radio.

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, sentenció la panelista de LAM, dejando en claro sus sensaciones después de ver las impactantes imágenes con el enojo de la conductora.

“Hoy hablamos mucho del maltrato.”, agregó, sentando su firme postura sobre el clima que se percibió en el estudio desde donde sale su clásico ciclo.

