Tenso momento de Joaquín Levinton con Malena Guinzburg en MasterChef: "Se ve que ella junta rencor"

Lo que empezó como una consigna más de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis a los participantes de MasterChef Celebrity 3, terminó en un tenso momento entre Malena Guinzburg y Joaquín Levinton.

Todo comenzó cuando los jurados le dieron la posibilidad a la nueva integrante del certamen de elegir 10 ingredientes entre los que le concedieron a sus compañeros. Sin embargo, a quién más le quitó los alimentos fue al cantante: “Voy a empezar por Joaquín, sobre todo porque él es muy, como decirlo de una manera sutil, hincha con el tema de dónde quiere estar ubicado”, argumentó la hija del recordado Jorge Guinzburg.

Luego, explicó el porqué de su actitud: “Joaquín había dicho que todavía no se había encariñado conmigo así que no tengo nada que perder”, lanzó. Y el músico le retrucó, sin filtro y con ironía: “Y vas bárbaro para que me encariñe”.

“Se ve que Malena junta rencor. Yo no lo dije con ánimos de pelea, solo dije lo que me parecía justo”, cerró Levinton, quien había deslizado que Malena no debía tener las mismas oportunidades que el resto por ser la más nueva del grupo.