Tenso momento al aire entre Jey Mammon y Dady Brieva: "¡Claro que me molestó y te lo estoy diciendo!"

Este lunes Dady Brieva visitó Los Mammones y sorprendió al conductor con un chiste que no le salió del todo bien y por eso este le marcó un límite en vivo. Se produjo entonces entre ambos un momento de máxima tensión en el que Jey Mammon se mostró molesto con un comentario sobre su talento y se lo hizo saber.

Todo comenzó cuando Jey animó al invitado a acercarse al piano y este no se mostró muy convencido, al punto de que le preguntó por qué toca ese instrumento. “Porque me gusta”, respondió el conductor e inició así un diálogo que tensó el clima del estudio por demás

Dady Brieva:- ¿Y por qué no aprendés a tocar el piano?

Jey Mammon:- “¡Ah! Además de humorista sos forro”

DB:- Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango… y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera. ¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?

JM:- No, porque toco bien.

DB:- ¿Y leés música?

JM:- Sí, ¿algo más?

DB:- Pero ¿te molestaste?

JM;- ¡Sí, claro que me molestó y te lo estoy diciendo!. ¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!

DB:- Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa… Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente.

JM:- Con el piano también se pueden decir muchas cosas.

DB:- Hasta ahora no te vi.

En ese momento, el locutor decidió hacerle entender a Jey que todo se trataba de una broma del Midachi y por eso le grito: “¡Te está jodiendo!”. “¡Dale boludo! Acordate que son ellos los que se tienen que sorprender, no nosotros!”, le señaló Dady Brieva en relación a los espectadores del ciclo.

“Entonces dejá de sorprenderme”, le pidió Jey todavía sin salir del estupor que le provocó la tensión del momento.