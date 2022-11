Tenso ida y vuelta de Maxi y Juliana en Gran Hermano: "Me estoy enamorando de vos, pero me siento débil y mal; y así no va"

Si bien Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se habían consolidado como la primerita parejita de Gran Hermano 2022 y su vínculo parecía avanzar a paso firme, la relación sufrió un fuerte quiebre.

Así se vio en el ida y vuelta que tuvieron Maxi y Juliana cara a cara y a solas. Así fue la conversación.

Maxi: -Yo trato de ser empático, pero te juro que me cuesta un montón, gordi. Siento que me estoy haciendo débil y yo entré acá decidido a ser fuerte.

Juliana: -¿Yo te estoy haciendo débil?

M: -Y sí, porque estoy recontra enganchado con vos.

J: -No me suma que me digas esas cosas.

M: -Yo quiero que reacciones para que no te des cuenta el lunes cuando estés fuera de la casa.

J: -No, ¿por qué decís eso?

M: -Mi amor, porque quiero que reacciones, no es para hacerte mal.

J: -No son las maneras. Soy súper sensible y no es la manera de decirlo.

M: -Me hacés sentir mal y no me lo merezco. Perdón. Te aprecio, te quiero, me estoy enamorando de vos y todo, pero así no. Me hacés sentir mal posta. Yo espero que vos cambies. Si vos cambiás de actitud, yo estoy para que hablemos desde otro lado.

¿Qué pasará entre Maxi y Juliana en Gran Hermano?

LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO TUVIERON SU PRIMERA FIESTA

A menos de una semana de comenzar Gran Hermano 2022, los participantes tuvieron su primera fiesta en la casa y disfrutaron de una noche a pura diversión, risas y complicidad antes de que se lleve a cabo la primera nominación.

Al ritmo de la música, el cotillón y la vestimenta elegida para la ocasión con colores llamativos, los hermanitos le dieron rienda suelta al juego y bailaron al ritmo de los grandes éxitos que se suele escuchar en cualquier boliche.

Cabe recordar que el próximo miércoles se conocerá el nombre de la primera persona que quedará eliminada del programa de Telefe y que se disputará entre Tomás Holder, Marcos y Agustín, después de que Martina haya salvado a Alfa.