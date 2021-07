Tenso ida y vuelta de De Brito con Karina La Princesita en La Academia: "¿Estás chupada?"

Luego de lucirse como jurada en Cantando 2020, Karina La Princesita fue convocada para ocupar el mismo rol en La Academia de ShowMatch. Y si bien está feliz de haberse negado para ser parte del staff de participantes (porque según ella mismo reveló, sintió que necesitaba prepararse más), la cantante no ocultó su enojo al escuchar la devolución de Ángel de Brito… ¡y mirá qué pasó en vivo!

Así fue el tremendo ida y vuelta entre Karina y Ángel en vivo.

Ángel: -Kari, querida, me encanta que te vaya bien, sabés que te quiero mucho pero…

Karina: -¡Gracias! Estuvo buenísimo. ¿Te gustó a vos también como a mí? Yo podría estar sentada al lado tuyo y tu visión es que salió excelente. Destacaría el avance que tengo, la magia, el carisma, que no miro tanto para abajo. Que una cantante esté bailando es como ‘chicos, aplausos’. Confío en vos, no me defraudes.

La Princesita a De Brito: "Yo podría estar sentada al lado tuyo y tu visión es que salió excelente. Destacaría el avance que tengo, la magia, el carisma, que no miro tanto para abajo. Que una cantante esté bailando es como ‘chicos, aplausos’. Confío en vos, no me defraudes". G-plus

A: -Confía en mí que no te voy a defraudar, pero lo de hoy fue horrible.

K: -Yo no sé, Marcelo, por qué no me pusiste de jurado a mí porque hubiese dado devoluciones más como la gente. Para mí salió bien pero vos Ángel, como sabés, me vas a dar una buena nota. ¿O no? Tengo que ir de angelita (a Los Ángeles de la Mañana) el jueves y viernes así que voy a ver si voy.

A: -¿Estás chupada?

K: -No, no sé qué te pasa.

Más sobre este tema La pícara frase de Karina La Princesita sobre sus previas a todo ritmo en La Academia: "Y eso que tomo antes de venir"

A: -Me parece que hiciste buenas cosas en esta pista, que podés hacer muchas cosas porque tenés actitud pero hoy no la tuviste en la pista. Por la mitad de la coreo no sé a dónde te fuiste porque empezó a fallar todo. Fue un loco, en un momento casi terminas en el piso. Hoy fue feo. Te perdiste, miraste al piso. No me gustó, chicos. Hasta la próxima (le puso 2 como nota).

K: -Para mí no fue horrible, pero bueno…

¡Qué momento!