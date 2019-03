A 15 días de la tremenda caída de Sergio Denis (70), en una fosa de casi tres metros de profundidad en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, su novia, Verónica Monti, habló con Intrusos sobre su distante relación con la familia del artista y protagonizó un tenso cara a cara con Marcela Tauro, quien no titubeó al momento de llamarla "cholula" y "fría" por no involucrarse más en el bienestar del cantante, que pelea por su vida.

"No tengo el teléfono de nadie, ni de sus músicos", dijo Verónica, exponiendo que todo lo que sabe sobre el estado de salud de su pareja es por los medios de comunicación.

"No puedo creer la frialdad que tenés. No fuiste a Tucumán y no te comunicás con ninguno... Me parecés una cholula bárbara", le dijo Tauro. G-plus

Indignada con sus palabras, la panelista arremetió sin filtro, dando paso a un tenso ida y vuelta:

Marcela Tauro: -¿No se te ocurrió escribirle (a la familia) por alguna red social, buscar un teléfono o algo? La verdad es que yo no puedo creer la frialdad que tenés. No fuiste y no te comunicás con ninguno. No lo puedo creer, sinceramente.

Verónica Monti: -Está bien, es una mirada tuya sobre mí, no es una pregunta.

-Y sí, me parecés una cholula bárbara, estás en los medios y no te preocupa cómo está tu pareja. Yo no puedo creer que un ser humano sea tan frío.

-Bueno, si querés cerramos la nota y me voy. Como quieras.

"Me estás juzgando y no me conocés... No se puede hablar. No sé qué decirte, es un ataque agresivo", le respondió Monti. G-plus

-No, no es mi programa, podés hacer la nota que quieras, pero me indigna. No puedo creer que te guste más la cámara que saber cómo está (Sergio).

-Me estás juzgando y no me conocés.

-Obvio, te estoy juzgando porque aparecés todos los días en los medios y estamos hablando de tu pareja, de la cual dijiste que estaba mal, hablaste mal de la familia, que estaba depresivo e hiciste un panorama horrible. Y estuvo al borde de la muerte. Ahora que está saliendo, no fuiste ni te comunicaste con nadie... A mí me escribieron por Instagram directo, traté de comunicarme, y si lo hago yo, que no soy nadie, vos que sos la última pareja, me parece que lo tenés que hacer. Pero si vos sos feliz así...

-No se puede hablar. No sé qué decirte, es un ataque agresivo.

-No, no es un ataque agresivo.

-Y sí, ya está, me estás juzgando, me estás bardeando desde que entré. Yo no conozco a toda la familia...