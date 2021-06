Tenso cruce de Lourdes Sánchez con Juli Puente tras su imitación a Ricky Maravilla: “Fue una falta de respeto a todos los participantes”

Tras una gala en la que cosechó aplausos y muchos puntos, Juli Puente desperdició el favor del jurado con una deslucida imitación de Ricky Maravilla. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), la participante se trenzó con Lourdes Sánchez, que le señaló que su performance fue “una falta de respeto para el resto de los famosos” y que “se enojó mucho” al verla.

Todo comenzó cuando Juli Puente hizo referencia a que la baja calificación del jurado la obligó a utilizar su performance para encarar el duelo de eliminación antes de tiempo. “El tema con eso es que estas al borde de quedar eliminada, porque puede pasar. Pero te quería hacer una pregunta: esto que hiciste de Ricky Maravilla ¿lo vieron las jefas de coach?”, dijo Lourdes.

“Te juro que me lo aceptaron. ¡Pará Lourdes!”, la frenó Juli viendo que la conductora se había ubicado en una posición que no le correspondía. “Juli, yo te re banco y en tu primera gala la rompiste, pero a mí, desde mi casa, me enojó mucho lo que vi. No podía creer que eso esté sucediendo en la pista, donde hicieron cosas espectaculares. La verdad es que lo tomé como una falta de respeto a todos los participantes”, le señaló la conductora.

“Perdón, pero ¿me estás cargando? Vos lo colgaste al Chato Prada vestido de payaso de un arnés. ¿Eso te parece que está buenísimo?”, le retrucó Puente, en referencia al duelo en el que compitió Lourdes con su pareja. “Me parece más digno de lo que hicieron ustedes. Me parece que no estuvieron a la altura de semejante show teniendo todas las posibilidades porque vos en la primera gala la rompieron bailando”, le contestó Sánchez.

“No, no me jodas. Para mí no. Entiendo que este no es un personaje para bailar, pero no estuvo tan desastroso como dijeron los jurados”, dijo Juli Puente, desligándose de los dichos de Lourdes Sánchez.