El tenso cruce entre la jefa de coaches de La Academia, Pampita y De Brito tras asegurar que "la tienen harta": "¿No se puede opinar?"

Este lunes, Lolo Rossi y Pampita mantuvieron un tenso cruce en La Academia de ShowMatch luego de que Marcelo Tinelli le llamara la atención por haber dicho que Pampita, Ángel de Brito y el resto del jurado “la tienen harta”. Debido a esto, la jefa de coaches mantuvo un tenso ida y vuelta con la jurado, y en menor medida con sus colegas, en el que reclamó su derecho a opinar.

“Este año me tienen harta, arrancando por Pampita, siguiendo por Ángel y todos en el jurado. Pasa que es un tema de música más que coreográfico, tiene que ver con los gustos y las preferencias. De hecho, este año les pusimos un ritmo a ellos a ver qué hacían”, dijo Lolo en Por si las moscas (La Once Diez), en referencia a la polémica que se generó en el ritmo libre. “A esta altura, ya estamos en octubre…. Yo venía escuchando la radio y me pregunté ‘¿qué dice?’. Y acá están Pampita y Ángel”, dijo Marcelo Tinelli, que aseguró que se sentía “pegado con todos los dedos”.

“Para empezar, usted no se tiene que quedar pegado porque esa es una opinión mía. (…) Aparte usted nos da mucha libertad para que nosotros podamos expresarnos. Lo que pasa es que fuimos muy criticadas acá todo el año, con todo. Nos criticaron todos en algún momento, pero ellos dos en especial”, dijo Lolo señalando a Pampita y a Ángel. “Fuimos muy criticadas por los ritmos, por las músicas, como que siempre había una objeción”, agregó Rossi y aseguró que ella siempre hizo su propia autocrítica.

Más sobre este tema Pampita se mostró muy segura de su devoción a la Virgen de Luján tras la caminata: "No tengo vergüenza de hablar de las cosas en las que creo" Picantísimo cruce de Pampita con las coaches de La Academia tras ponerle un cero a un reemplazo: "No es un voto castigo"

“A mí me sorprenden estas declaraciones porque, además, Lolo es un amor fuera de cámara. Se quedó mal por lo de Moulin Rouge”, señaló Pampita, y obtuvo una rápida respuesta. “Yo soy un amor y vos también lo sos, pero fue una opinión. ¿No se puede opinar?”, concluyó Lolo Rossi.