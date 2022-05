Tenso cruce de Ángel de Brito y María Susini en LAM: "No te enojes conmigo, yo a vos no te hice nada"

A tres días de que Romina Gaetani acusara de violento a Facundo Arana en LAM, María Susini salió al aire para negar con contundencia que el actor sea agresivo y terminó protagonizando un tenso cruce con Ángel de Brito.

En un momento del mano a mano, el conductor del programa advirtió un tono molesto en el descargo de la esposa de Arana, acusatorio, y se produjo un incómodo ida y vuelta.

TENSO MANO A MANO DE ÁNGEL Y MARÍA

Ángel: -¿Por qué hablás vos y no habla Facundo?

María: -Porque Facu ni siquiera está mirando el programa, porque Facu no está en condiciones de aguantar todo esto, y yo sí. Y ni sabe que yo estoy hablando con ustedes.

G-plus

Ángel: -No, obviamente, no le tenés que pedir permiso. Pero me extraña que no se defienda él.

María: -Pará, Ángel, yo no te dije que le tengo que pedir permiso.

Ángel: -No te enojes conmigo, María. Yo no te hice nada a vos.

María: -No estoy enojada. Te estoy aclarando, que es diferente.

G-plus

Ángel: -Pero como vos aclarás 'ni siquiera sabe que estoy hablando con vos en la tele'. Yo digo, obviamente que no tenés que pedirle permiso porque sos su mujer, tienen una familia construida hace muchos años y es obvio que vas a salir a defenderlo. Y está perfecto.

María: -Ángel, a ver, comuniquémonos dos segundos. Yo en ningún momento te lo aclaré por eso. Vos me preguntaste por qué Facundo no está hablando y estoy hablando yo. Y es porque Facu no está viendo el programa. No sabe que yo estoy hablando...

Ángel: -Bueno, aclarado ese punto, para no entrar en un embrollo. Facundo Arana está perfectamente al tanto de lo que dijo Romina Gaetani, por eso el sábado le escribió a Yanina (Latorre). La pregunta es ¿por qué Facundo no decidió defenderse él públicamente de las acusaciones injusticias que vos nos decís?

María: -Porque yo le dije 'Facu, hasta que no salga el programa no hablás'. Y ahora no le di la oportunidad yo. Salí yo. Soy mujer y hago lo que quiero.

G-plus

Ángel: -Más vale, es un programa que escucha a las víctimas y a un montón de mujeres que fueron violentadas. Pero me parece que estás enojada. ¿Querés aclarar algo más?

María: -No, no, Ángel, no es que estoy enojada.

Ángel: -Te lo noto en el tono, porque yo no te hice nada.

María: -Pará, puedo enojarme por momentos, pero no es que estoy enojadísima.

Ángel: -Yo cuando me enojo, me enojo con la persona que me hizo el mal. No me enojo con la persona que está en el medio. En este caso, a nosotros nos tocó que (Romina) nos cuente esta historia.

María: -No, pará, Ángel. Yo no estoy enojada con vos, no estoy enojada con nadie.

Ángel: -Me pareció. Te lo noto en el tono.

María: -Puede que en algún momento me haya salido un tono de embole. No estoy enojada con ustedes. Cero enojo con nadie. Ustedes son comunicadores, lo último que haría es enojarme con vos o con el de al lado.