El tenso cruce de Andrea Rincón con Martitegui en MasterChef que condenó a su equipo: "Estabas mirando otra película"

Este martes MasterChef Celebrity 2 volvió a implementar la rotación de estaciones de trabajo, pero con la dificultad adicional de que dividió a los famosos en dos equipos. De esta forma, Andrea Rincón quedó liderando a Alexander Caniggia y Hernán “Loco” Montenegro que no salió muy bien parado de la prueba y por eso discutió amargamente con Germán Martitegui.

En este marco, Martitegui le recordó a Andrea lo mucho que se había enojado con María O´Donnell por el poco apoyo que recibió y le recriminó que no actuó como jefa del grupo que le tocó en suerte. Por su parte, Donato de Santis destruyó la presentación del equipo, aduciendo que estaba enfrente a un plato que podría estar entre “lo peor del certamen” y señaló que parecía “un ensamblado, fruto de la frustración” de los integrantes del equipo.

Martitegui volvió al ruedo para fustigar a Rincón por su actuación. “Yo te voy a hablar de dos cosas en las que consistían las pruebas de hoy y que se los dije muy claramente: que un grupo de cocineros tiene que aprender a trabajar como un equipo por lo que necesitan un líder que los organice, y no lo hiciste. Y que un grupo de cocineros tiene que trabajar ante la adversidad y adaptándose”, le señaló.

“En mi defensa, yo también estaba trabajando y me parece que trabajamos muy bien en equipo. Y pierdo, y me tuviera que ir, volvería a elegir este equipo”, le contestó Andrea y el chef no se quedó callado. “Yo le pondría menos pasión, no podés cocinar así. No podés manejar un equipo así”, le replicó.

“Es la misma pasión con la que vivo, con la que camino y con la que puedo todo, de nacimiento. No juego a nada porque soy muy mala perdedora”, le dijo Rincón desafiante y con una sonrisa de oreja a oreja. “Bueno, vos lo dijiste. No sé de qué te reís”, le contestó Martitegui y le recordó que no había actuado como una líder de equipo responsable.

“Le pregunté muchas veces a Alex y al "Loco". Me parece que vos no estabas viendo. ¿Dónde estabas?”, le preguntó Rincón al jurado, que le contestó que estuvo ahí todo el tiempo. “No estabas mirando entonces. Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros”, contraatacó Andrea, que pocos minutos después quedaba descalificada con sus compañeros, que ahora deberán jugarse la clasificación en el jueves de última oportunidad.