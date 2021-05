El tenso cruce al aire de Inés Estévez y Pampito: "Vos debés ser el polémico del panel"

Durante el aislamiento por coronavirus de 2020 Inés Estévez le concedió una entrevista al ciclo Chicas Guapas en la que reconocía que tenía serias dificultades económicas; y que finalmente salió al aire en marzo de este año. En Implacables, la actriz se refirió al tema y señaló que sus dichos se replicaron por “manipulación de la prensa”, lo que derivó en un cruce con Sebastián “Pampito” Perelló.

“Lo que pasó cuando hablé de eso, fue que se tergiversaron las cosas, se manipuló un comentario que integraba el centro de una nota que hablaba de otra cosa: un análisis de lo que la pandemia le había hecho a la economía a nivel mundial. Y se replicó eso como si yo hubiera dado una nota hablando de ese tema”, señaló Inés. “Fue tremendo porque, mirá cómo será la manipulación de la prensa, que gente que me conoce me dijo: ‘Te escuché en una nota’. Y yo no me había escuchado, porque yo no había hecho la nota... es muy loco eso”, agregó la actriz.

“Recién dijiste algo que me pareció un poquito injusto para con los periodistas: nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que la gente cree escuchar. Si una amiga tuya te llamó para decirte: ‘Te escuché amargada...’. Te lo digo con respeto”, le recriminó Pampito.

“¡Me encanta porque debés ser el polémico del panel! Yo también te lo digo con respeto, con cariño, con onda y hasta con humor. Acá el periodista que quiere manipular, manipula, ¿ok? Al que le quepa el sayo, que se lo ponga”, le respondió la actriz. “Si un amigo tuyo te escuchó triste, no es porque un periodista inventó un audio tuyo; es lo que creyó tu amigo creer escuchado”, contraatacó el panelista.

“No, mi amigo no me escuchó a mí, leyó algo. ¿Vos entendiste lo que yo dije? No, no lo estás entendiendo, no entendiste, evidentemente no lo entendiste. Yo no di esa nota para hablar de eso. Pero alguien escribió eso como si yo hablara en primera persona”, le dijo Inés Estévez a Pampito. “Entonces un amigo lo lee y cree que yo dije eso. Eso fue lo que pasó. Y sí, hay periodismo y periodismo: uno constructivo y otro destructivo, igual que las personas”, concluyó la actriz, que más tarde ironizó sobre el tema preguntándose si el cruce tendría su réplica en los medios.