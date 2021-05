Tensísimo cruce de Gustavo Garzón con Viviana Canosa: "No estoy de acuerdo el 99% de las cosas que decís"

“Yo peco de honestidad brutal, es mi ADN no tener filtro”, comentó Gustavo Garzón en Debo decir, para unos minutos después serle fiel a su autodefinición para terminar teniendo un filoso ida y vuelta con Viviana Canosa, quien también estaba invitada en el ciclo de Luis Novaresio.

Todo comenzó cuando el conductor les preguntó a sus invitados si se habían arrepentido de alguna expresión que tuvieron en los medios y en ese momento el actor apuntó hacia la conductora.

“En el mundo que me rodea nadie dice lo que no siente ni piensa. Lo que dice Viviana lo dice porque lo siente. Obviamente yo no estoy de acuerdo en el 99% de las cosas que dice, pero sé que lo dice de verdad”, señaló, picante.

Garzón: "No es respetuosa tu manera de hablar. Me parece que estás un poco pasada de revoluciones". G-plus

“Hay gente que dice cosas que no las piensa”, salió al cruce Viviana, mientras Gustavo señalaba que él no los conocía. “En los medios de comunicación hay gente que no resiste sus propios archivos”, señaló la periodista, mientras que con una copa de vino en la mano se mostraba tajante. “Hace un tiempo aprendí a no estar pendiente de la mirada del otro”, expresó.

Viviana: "Es mi manera de ser. No quiero quedar bien ni con Gustavo Garzón, ni con nadie". G-plus

"Lo que no sabemos es dialogar", señaló, haciendo que el actor salga con todo. "Tenés una manera muy agresiva, tenés que ser más medida. El opositor no te va a aceptar cuando vos lo agredís, lo basureás, lo descalificás, decís que la vacuna es una mierda... ¿Cómo vas a ir la casa de quien te está escupiendo y te está agrediendo? No es respetuosa tu manera de hablar", lanzó, muy duro sin levantar el tono de voz.

“Me parece que estás un poco pasada de revoluciones”, continuó Gustavo Garzón, mientras que Viviana Canosa seguía firme. “Es mi manera de ser. No quiero quedar bien ni con Gustavo Garzón, ni con nadie”, aseveró Viviana Canosa. ¡Qué momento!