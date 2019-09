El tatuaje que Jorge Rial le dedicó a Francesco, su nieto: "Lo llevo en mi piel y en mi corazón"

A punto de cumplirse 6 meses del nacimiento de su primer nieto, Jorge Rial (57) quiso materializar todo su amor por el bebé y decidió hacerse un tatuaje en su honor al pequeño Francesco.

“Un nuevo tatuaje. Pero esta vez para mi nieto. Ya nada nos va a separar. Lo llevo en mi piel y en mi corazón. Me hacés muy feliz”, escribió el conductor de Intrusos en Instagram, que se tatuó la huella del piecito del hijo de Morena Rial recién nacido. “El pie de Francesco en el mío”, puso, sensibilizado junto a un video que muestra el trabajo.

El conductor ya había hablado de la profunda emoción que le generó convertirse en abuelo: “Llegaste como una bendición a completar una familia que tanto deseábamos. Cada sonrisa tuya es la definición de alegría. Viniste a un mundo difícil, pero acá estamos para cuidarte y amarte. Te juro que amor es lo que sobra. Todos somos felices con vos. Todos queremos abrazarte. Todos queremos protegerte. Creí que ya había conocido todas las escalas del amor, pero no, faltabas vos. Me hiciste abuelo y me elevaste”, escribió.

¡En la piel! Mirá el nuevo tatuaje de Jorge Rial dedicado a Francesco, su nieto.