Tatiana Schapiro rompió el silencio y contó detalles de su romance secreto con Jorge Rial

Tras varias especulaciones y testimonios, Tatiana Schapiro se reveló como la tercera en discordia entre Jorge Rial y Silvia D´Auro, que culminó en una tremenda pelea entre las mujeres en la fiesta de un importante medio.

En LAM, Alejandro Castelo abordó a la panelista de Todas las tardes a la salida de Canal 9 y la interrogó sobre el rumor que la tiene como protagonista involuntaria desde hace 24 horas. “Si quieren que hablemos de inflación o del fin de semana largo”, ofreció Schapira con humor.

“No hay nada grave, nada de lo que tengamos que preocuparnos”, dijo la periodista, que contó que recibió muchos mensajes mientras saltaba a la luz su amorío con Rial. “¿Fuimos pareja con Jorge? Enserio, nada que decir, estamos hablando de la prehistoria”, se atajó Tatiana.

TATIANA SCHAPIRO CONTÓ CÓMO FUE SU ROMANCE SECRETO CON JORGE RIAL

“Yo tenía veintipico de años, soltera, nada que esconder, todos sabían”, se excusó Tatiana que, sin embargo, negó saber algo sobre “tirones de pelo” por parte de Silvia D´Auro y que no entendía cómo en el siglo XX estuvieran revisando algo que pasó “hace casi 20 años”.

“Algunas de las cosas que dijeron tienen razón, pero no voy a decir en qué”, agregó Tatiana, que se negó a hablar de las fotos que le enviaba a Jorge Rial, según contó Morena Rial. “Me escriben un montón de periodistas que lo sabían y no sé por qué no lo contaron todavía”, analizó, siempre a bordo de su automóvil.

Al ser consultada por la íntima nota que le brindó Jorge Rial para Teleshow, la periodista explicó que fue “uno más” de todos los famosos que pasaron por ese segmento. “Son las reglas del juego, puede pasar y no tengo nada que esconder, pero fue en la era Paleozoica”, agregó.

Para despejar dudas sobre el nivel de público conocimiento de este affaire, Tatiana señaló que nadie tiene idea de su historial amoroso. “No soy virgen. Mis hijos descubren ahora que mamá no llegó virgen al matrimonio. Todos tenemos un pasado. Nunca fue un secreto y es la prehistoria”, cerró.