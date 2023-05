Tartu volvió a criticar sin filtros a Ricardo Darín como actor: "Es un plomazo"

AugustoTartúfoli volvió a criticar sin filtros a Ricardo Darín y en esta oportunidad lo hizo en A la Tarde, donde explicó por qué lo considera 'un plomazo'.

“¿Con quién te peleaste vos Tartu?”, indagó Karina Mazzocco y el panelista del programa de América contestó: “Con el plomazo de Darín en Intrusos, le dije la verdad”.

“¿Te la agarraste con Darín?”, le consultó sorprendida entonces la conductora y él retrucó: “Pero cómo no me la voy a agarrar con Darín si es un plomazo”.

Más sobre este tema Ricardo Darín salvó a una gatita en peligro y una cuenta rescatista reveló la historia: "Es humilde y bajo perfil"

“Es mi opinión y se lo dije al aire en Intrusos hace unos años. Darín viene aplaudido de fábrica, todos lo admiran”, dijo el periodista sobre el actor.

Entonces, Tartu explicó: “Y ahora me indigné porque va a hacer El Eternauta, hace años que se tiene que hacer eso y se lo van a dar a Darín, un plomazo…”.

“¿Y no te gusta?”, insistió Mazzocco y Tartu sentenció: “No, porque todo es solemne con Darín ahora, no hay más risas, no hay alegrías, él no agarra comedias”.

Más sobre este tema El emotivo discurso de Ricardo Darín al recibir el Premio Platino por Argentina, 1985: "Fui rechazado en la mayoría de las audiciones"

EL DÍA QUE TARTU LE DIJO A RICARDO DARÍN QUE NO LE GUSTA COMO ACTÚA

Tartu recordó en A la Tarde cuando le dijo a Ricardo Darín en televisión que no le gusta como actúa: “Yo le había dicho que a mí me gustaba más cuando era un galancito y estaba con Susana, ahí era divertido”.

“Pero cuando él se puso el sayo de actor prestigioso, actúa como si tuviera dolor de espalda 24 horas”, opinó sin filtros el periodista sobre el actor, reconocido como uno de los mejores actores del mundo.

Más sobre este tema Florencia Bas celebró sus 35 años en pareja con Ricardo Darín y compartió inéditas fotos juntos de su romance

“Él me respondió ‘¿sabes lo difícil que es actuar de uno mismo todo el día?’ y bueno… un plomazo, porque cuando sos actor actúas de otro”, cerró Tartu al respecto.