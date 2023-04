Tartu le pidió disculpas a Cinthia Fernández pero ella lo cruzó en vivo: "Sos de lo peor"

Augusto Tartúfoli le pidió disculpas a Cinthia Fernández en Desayuno Americano por poner en duda su versión de lo sucedido con sus vecinos el último fin de semana.

“Ayer hablábamos por WhatsApp, yo en muy buenos términos y sí, me retracto”, le dijo el periodista y ella le contestó irónica: “Y si te voy a decir ‘te felicito por decir eso’”.

“Sos de lo peor que hay, estaban mis hijas adentro, vos las conoces y sabes cómo soy, sabes que soy una leona. Entraron a mi casa, patearon la puerta”, siguió Cinthia.

Indignada, la panelista continuó: “Vos no podes decir ‘con una patadita no rompen así la puerta’, estas poniendo en duda un momento de mier…”.

“Mis hijas gritaban ‘nos vamos a morir, nos van a robar’, era un griterío tremendo mi casa, vos no podes minimizarlo así”, explicó Cinthia.

“Me equivoqué y lo digo ahora ‘no fue una patadita, fue una patada’”, le dijo entonces Tartu y ella sentenció: “Genial buenísimo, qué bueno”.

PAMELA DAVID DEFENDIÓ A CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS EL ESCÁNDALO CON SUS VECINOS

Pamela David defendió a Cinthia Fernández en Desayuno Americano tras el escándalo con sus vecinos. “Me acusaron que pasé los teléfonos de los vecinos a los programas de televisión”, explicó la panelista.

Entonces, Pamela aseguró: “No, negamos rotundamente, pero sí me voy a reservar la fuente que nos pasó los contactos. No es Cinthia Fernández quien nos pasó”.