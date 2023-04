Tartu, picantísimo con Matías Camisani por su conflicto con Dolores Barreiro: "Nunca le gustó laburar"

A tres años de su divorcio, la buena onda entre Matías Camisani y Dolores Barreiro habría llegado a su fin de acuerdo a las versiones que se corren en Uruguay, donde Gustavo Descalzi contó que la modelo está que trina con su ex, y Tartu aprovechó para ponerse picante.

“Acá en Punta del Este hay rumores de pésima relación entre ellos dos, a pesar de haber tenido cinco hijos”, explicó el notero. “La relación es de mala a pésima. (…) Él había pensado una vida distinta, y a ella le molestaban sus viajes a la India a encontrarse con su yo interior”, agregó.

“Él se iba dos veces al año, y cuando le preguntaban a Dolores dónde estaba, decía ‘está de viaje de vuelta’. A ella le molestaba que cuando volvía, Matías traía ideas de cambiar de vida”, dijo Delscalzi, que recalcó que todo terminó en separación.

TARTU SE PUSO PICANTE SOBRE LA VIDA DE MATÍAS CAMISANI, EL EX DE DOLORES BARREIRO

El cronista señaló que la situación es tan tensa que Camisani decide no ir a algunos de los cumpleaños de sus hijos. Además, Delscalzi contó que la exmodelo también guarda cierto rencor por la negativa de su ex de acompañarla “en ciertos emprendimientos”.

“A él le gustaba la música, el yo interior… Y de hecho, muchas de las discusiones tuvieron que ver por la poca ambición a progresar materialmente, a construir patrimonio, a tener una marca mejor, y eso fue erosionando la relación al punto de que hoy no quiere ningún tipo de conversación”, relató el notero desde Uruguay.

“Pero Descalzi, lo estás describiendo como si fuera un planero cheto. O sea, no le gusta laburar a Matías. No laburó nunca, entonces ahora nos cuentan que se metió en un bazaar hindú y agarró ropa y se la trajo. Eso no es laburar”, dijo Tartu en referencia a las bandas muscales que fundó Matías y a la ropa que importaba de India para revender en Argentina bajo una marca de la que era propietario junto a su ex.