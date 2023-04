"Tanta gira te está haciendo mal": Tamara Báez acusó a L-Gante de no ir a ver a su hija y él filtró su número

Tamara Báez se mostró indignada en redes sociales porque L-Gante hace bastante que no ve a su nena y él se vengó publicando su número de celular.

Claramente, Tamara empezó a recibir un montón de llamadas y mensajes de desconocidos. Ante esta situación, él lanzó una pícara frase que potenció el conflicto.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex...". G-plus

"Cualquier cosa, yo no fui", sentenció. Enojada, Tamara le devolvió el gesto, también haciendo eco del número de L-Gante, y lo fulminó.

TAMARA BÁEZ AFIRMA QUE "LA GIRA" LE ESTÁ HACIENDO MAL A L-GANTE

La mamá de Jamaica acusó a Elían de estar más enfocado en salir que en la crianza de su nena.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", sentenció Tamara, re enojada.