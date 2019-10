Tamara Pettinato y una polémica frase sobre la denuncia por abuso sexual contra Felipe: "Lo acusan de tocarle la cola sobre la ropa"

Tamara Pettinato habló de la denuncia por abuso sexual simple contra su hermano, Felipe Pettinato (26). De acuerdo a la demanda, el hijo de Roberto Pettinato habría manoseado a la hermanastra de su pareja, Sofía Colasante, quien tenía 14 años al momento del hecho.

“Es un hecho que no sucedió. Es una falsa denuncia. No vamos a dejar que lo destruyan”, aseguró en Y ahora quién podrá ayudarnos, el ciclo de Radio con Vos en el que es columnista.

"Lo que sí le pido a la gente es que lea la noticia porque el título ‘Lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es muy fuerte leído así y les pido que antes de opinar lean cuál es la denuncia". G-plus

Luego, la actriz lanzó una polémica frase sobre la denuncia contra su hermano y el tratamiento de los medios. “Lo que sí le pido a la gente es que lea la noticia porque el título ‘Lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es muy fuerte leído así y les pido que antes de opinar lean cuál es la denuncia”, dijo.

"Lo están acusando de haberle tocado la cola a una chica de 15 años por afuera de la ropa. Esa es la denuncia y leer el título ‘lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es mucho más fuerte". G-plus

“Lo están acusando de haberle tocado la cola a una chica de 15 años por afuera de la ropa, como que le metió una mano en la cola sobre la ropa. Esa es la denuncia y leer el título ‘lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es mucho más fuerte”, añadió.

“Igual, Felipe va a quedar manchado, aunque de nuestro lado sabemos que no sucedió. Las denuncias falsas existen también. Porque yo escucho mucho eso de que siempre hay que ponerse del lado de la mujer o si una mujer denuncia por algo es. Y, en este caso, hay toda una historia detrás que no voy a contar porque los abogados nos pidieron que todavía no contemos nada”, completó Tamara.