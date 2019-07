La maternidad le pegó tan fuerte a Tamara Pettinato (35) que decantó en una crisis con su expareja y lo contó con elocuencia en Cortá por Lozano, donde fue junto a sus compañeras de elenco de Confesiones de mujeres de 30. Todo vino a cuento de la experiencia de Cayetina (36) al dar a luz a Antonio, cuando dijo que “fue lo peor que le pasó en la vida”, y luego reveló entre risas: “No volvimos a tener sexo con mi pareja, pero hoy salgo de la cuarentena. Hoy es el día cuarenta, ja”.

Y con mucha complicidad, Cayetina luego mandó al frente a Tamara: “Ayer me contó que ella tardó siete meses en volver a tener sexo”. Entre risas y con fingido enojo con su compinche, Pettinato bromeó: “¿Cómo no me iba a separar?”.

"¿Cómo no me iba a separar? Después del parto no quería nada de sexo. Que no me toque, que no se me acerque, nada de nada. Fueron siete meses". G-plus

Intrigada y asombrada, Verónica Lozano preguntó sin filtros: “¿Siete meses? ¿Pero ni siquiera un oral? ¿Algo?”. Enfática, la madre de Milo (5) aclaró: “¡Nada! Que no me toque, que no se me acerque, nada de nada. Fueron siete meses… y a los siete meses dije ‘bueno’ y ahí volví a tener sexo”. Acto seguido, justificó: “Necesitaba volver a mi cuerpo, 40 días me parece muy poco”.

Así fue que Lozano consultó sobre la reacción del productor televisivo Martín Moyano, el ex de la entrevistada: “¿Y si él hubiera estado con otra chica te habría importado en ese momento?”. Con un rostro de desagrado, Tamara resumió: “Ni siquiera. No existía. Bueno, pobre, le mando un beso. Pero deja de existir un poco el marido para mí, en ese momento era el bebé, y a mi marido le mando un beso ”.

Lo cierto es que Tamara Pettinato y Martín Moyano capearon esa crisis, pero se separaron de forma definitiva cuatro años más tarde.