Tamara Pettinato habló de la denuncia de abuso sexual contra Felipe: "No vamos a dejar que lo destruyan"

Felipe Pettinato (26) fue denunciado por “abuso sexual simple” en la Fiscalía de Género de Vicente López por un hecho que habría ocurrido el 8 de marzo de 2018. El hijo de Roberto Pettinato habría manoseado a la hermanastra de su pareja, Sofía Colasante, quien tenía 14 años al momento del hecho. Este jueves por la mañana, Tamara Pettinato habló de la grave denuncia contra su hermano.

“No quiero obviar el tema porque quedarse callado cuando no tenés nada que ocultar es darle la razón a la otra parte y es un hecho que no sucedió. Para nosotros no es nueva la historia, sale ahora en los medios, pero esto viene de hace un tiempo”, comenzó en Y ahora quién podrá ayudarnos, de Radio con Vos, el ciclo en el que es columnista.

“Lo que sí le pido a la gente es que lea la noticia porque el título ‘Lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es muy fuerte leído así y les pido que antes de opinar lean cuál es la denuncia. Lo están acusando de haberle tocado la cola a una chica de 15 años por afuera de la ropa, como que le metió una mano en la cola sobre la ropa. Esa es la denuncia y leer el título ‘lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es mucho más fuerte”, añadió.

“Igual, Felipe va a quedar manchado, aunque de nuestro lado sabemos que no sucedió. Las denuncias falsas existen también. Porque yo escucho mucho eso de que siempre hay que ponerse del lado de la mujer o si una mujer denuncia por algo es. Y, en este caso, hay toda una historia detrás que no voy a contar porque los abogados nos pidieron que todavía no contemos nada”, continuó Tamara.

“La causa va a seguir adelante, esto lo van a tener que probar, tampoco podés denunciar a cualquiera sin ninguna prueba. Manchado ya está, pero lo van a tener que probar esto. Nosotros lo único que vamos a decir es que es un hecho que no sucedió, que es una falsa denuncia, que tiene otros motivos detrás. No quiero entrar en el puterío mediático porque no termina más. Es un hecho que no pasó y el daño que quieren hacer ya lo están haciendo. Porque por más que después lo declaren inocente, no va a ser noticia. Yo sé cómo funciona, la noticia que les sirve es esta. Y el daño a mi familia, a mi mamá y a mi hermano ya lo están haciendo”, afirmó la actriz.

“Felipe está tranquilo porque sabe que no lo hizo, yo sé que no lo hizo y si la Justicia es justa no va a pasar nada. Seria muy injusto que le suceda algo a alguien que no hizo lo que dicen. Pero sale la noticia de una noticia y la gente decide que pasó. La gente es muy de mierda en las redes sociales y van a decirle ‘¡como el padre!’, que a todo esto no tiene denuncias”, dijo haciendo referencia a las acusaciones contra Roberto Pettinato.

“Lo que me preocupa es esa parte porque tenés que estar fuerte para que salga una noticia así y la gente opine y decida que fue así sin saber si es verdad o no es verdad. Lo hacemos todos y es prejuzgar. El daño se lo hacen igual. Está tranquilo, dentro de todo. No vamos a dejar que lo destruyan”, concluyó en su descargo.