Tamara Paganini contó que antes de entrar a Gran Hermano robaba autos para comprar droga

Tamara Paganini, participante de la primera edición de Gran Hermano, habló a fondo sobre la adicción a la cocaína que sufrió antes de haber entrado a la casa.

La exparticipante del reality reveló en Seres Libres que llegó a robar autos para poder comprar droga.

"Creo que la primera vez que perdí el control fue con la cocaína. Yo era muy chica, tenía 16 años, tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años", rememoró al hablar sobre los inicios de su consumo.

TAMARA PAGANINI ROBÓ AUTOS PARA COMPRAR COCAÍNA

"Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese ‘lujo’, porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir a comprar cocaína", sumó Tamara.

Antes de cerrar, la exparticipante de GH subrayó que en un momento su consumo era total y que la situación se le había ido de las manos.

"Quería tomar todo el tiempo. No hacía falta que se me fuera el efecto para querer tomar más", detalló.

Y agregó: "Si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo en vez de estar preocupada por eso estaba preocupada porque no se me fuera la merca, que no se me fuera con la sangre. Una locura".