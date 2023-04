Tamara Bella, separada de Pablo Vázquez Kunz, celebró el baby shower de su hija Bruna: el álbum de fotos

Tamara Bella, a pocas semanas de dar a luz a su segunda hija, se separó de Vázquez Kunz mientras transitaba el quinto mes de su embarazo.

En este contexto, Tamara, quien solicitó una perimetral a la Justicia para evitar cualquier tipo de contacto con Pablo, celebró el baby shower de su hija, que se llamará Bruna.

A la celebración, signada por globos rosas y ositos, asistieron famosas como Ana Rosenfeld, la abogada que está firme a su lado en su conflicto con su ex, y su amiga Anamá Ferreira.

TAMARA BELLA REVELÓ CUÁL FUE EL DETONANTE DE SU SEPARACIÓN DE PABLO VÁZQUEZ KUNZ

"Los hijos son lo más importante de la vida y creo que también eso hace que pueda visibilizar esto. Por ellas. Que sepan que a ellas no les va a pasar, porque no lo pueden permitir. Y que yo haya permitido un montón de situaciones con mi hija (N del R: Renata, 14) y con esta dentro del vientre… me machaqué muchísimo. Me sentí súper culpable", reflexionó desahuciada.

Entonces, Tamara enfatizó el malestar de Renata, su hija adolescente: "Mi hija también está con terapia y es muy difícil también. Porque creés que sos la culpable, que tenés un problema, porque eso te hacen creer".

"Ella vivió, sintió y naturalizó un montón de cosas, que no están bien", siguió.

"El límite fue mi hija. Algo que pasó con ella", cerró la panelista, indignada con Pablo Vázquez Kunz.