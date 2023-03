Tamara Bella rompió en llanto tras revelar que el padre de su beba la violentó: "El límite fue mi hija"

Lo que parecía un cuento de hadas para Tamara Bella terminó siendo una película de terror con Pablo Vázquez Kunz, el padre del bebé que lleva en su vientre, por quien lloró desconsolada tras hablar sobre la restricción perimetral que le impuso tras sufrir violencia de género.

En plena crisis de llanto, la actriz apuntó contra el psicólogo: "La violencia psicológica es la más invisible y la que más duele. (…) Todo lo ves con el lente del amor, todo es maravilloso, perfecto, y si pasa algo es porque tuvo un mal día. Siempre justificando".

"Yo pedí ayuda, empecé terapia porque había situaciones en que no podía (manejar), y gracias a terapia vi otras tantas", continuó en una entrevista con Mariana Brey para Socios del Espectáculo.

Tamara Bella se había casado con Pablo Vázquez Kunz a fines de julio tras cuatro meses de romance, y ahora transita el quinto mes de embarazo sin contar con el aporte del psicólogo para cubrir la obra social y el resto de las necesidades de la nena que espera.

TAMARA BELLA REVELÓ CUÁL FUE EL DETONANTE DE SU SEPARACIÓN DE PABLO VÁZQUEZ KUNZ

"Los hijos son lo más importante de la vida y creo que también eso hace que pueda visibilizar esto. Por ellas. Que sepan que a ellas no les va a pasar, porque no lo pueden permitir. Y que yo haya permitido un montón de situaciones con mi hija (N del R: Renata, 14) y con esta dentro del vientre… me machaqué muchísimo. Me sentí súper culpable", reflexionó desahuciada.

Entonces, Tamara Bella enfatizó el malestar de Renata, su hija adolescente: "Mi hija también está con terapia y es muy difícil también. Porque creés que sos la culpable, que tenés un problema, porque eso te hacen creer".

"Ella vivió, sintió y naturalizó un montón de cosas, que no están bien", siguió.

"El límite fue mi hija. Algo que pasó con ella", cerró Tamara Bella indignada con Pablo Vázquez Kunz.