Tamara Bella contó cuánto la afectó en el embarazo el escándalo con su ex: "Tengo 8 meses y mi panza no crece"

Tamara Bella contó en diálogo con Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) cuánto la afectó en el embarazo el escándalo con su expareja, Pablo Kunz.

“Mi panza no está creciendo, estoy de ocho meses y no tengo panza todavía. Tengo una pancita mínima y eso es por el estrés y todo lo que estoy viviendo”, dijo la actriz sobre su difícil presente.

Entonces, Tamara expresó: “Tengo una hija más grande, Renata, la tuve que cambiar de colegio. Todo es muy difícil y no tengo gente que me ayude acá en Pilar, están en capital y por eso me quiero mudar”.

TAMARA BELLA HABLÓ DE SU DIFÍCIL PRESENTE TRAS LA ESCÁNDALOSA SEPARACIÓN DE SU EX

Tamara Bella habló con Mañanísima de su difícil presente, embarazada de 8 meses, tras la separación de su expareja, quien según reveló, no se hace cargo de los gastos que le corresponden.

“¿Tenes un lugar donde parir?”, le preguntó Carmen Barbieri y ella contestó: “No. Pero sí la justicia falló a mi favor, él me tiene que pagar el sanatorio, la obra social para mí y la bebé y los alimentos para la beba, pero no está ocurriendo”.