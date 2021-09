Tamara Báez, la novia de L-Gante, se mostró en las redes tras el nacimiento de Jamaica: "Era hora de subir fotos mías también"

En julio, Tamara Báez inauguró su perfil de Instagram y en estos dos meses llegó a tener 309 mil seguidores deseosos de conocer a la mamá de la hija de L-Gante. Este jueves, y a poco más de una semana de haber sido mamá de la pequeña Jamaica, la joven publicó una serie de fotografías en Instagram que causaron furor entre sus seguidores.

“Era hora de subir fotos mías también, ¿no?”, escribió Tamara, en su decimosegundo posteao en esa red social, en el que se la puede ver muy producida y lista para la “Cumbia 420” que promociona su pareja. La joven conoció a Elián Ángel Valenzuela en su adolescencia, y lo acompañó, con varias idas y vueltas, hasta la actualidad, cuando él alcanzó fama internacional con sus videos de YouTube.

"Era compañera de escuela de un amigo, de mis buenos amigos del barrio. Me gustaba y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de bola y nos juntamos con ella y mi amigo... Nos conocimos, todo, y así fue. Después, me empecé a juntar sin mi amigo", contó L-Gante sobre cómo conoció a Tamara Báez en Almorzando con Mirtha Legrand. "Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario”, agregó el joven, sobre las varias rupturas que sufrió la pareja en todo este tiempo.