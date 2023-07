Tamara Báez mostró la nueva decoración de su hogar mientras L-Gante sigue detenido

Mientras L-Gante continúa detenido en la DDI de Quilmes Tamara Báez mostró en sus redes sociales la gran cantidad de objetos que adquirió para decorar la casa a la que se mudó en noviembre del año pasado, cuando llegó a un arreglo con su ex.

En las últimas horas, la influencer comenzó a publicar fotografías de los objetos que iban entrando a su domicilio como ollas y sartenes, un enorme sofá negro y unas sillas, y también un video de cómo los iban instalando, para mayor comodidad de ella y de su hija Jamaica.

Contenta por los regalos de cumpleaños (adelantados) que se hizo a sí misma como las plantas que llevó ella misma a su casa desde un supermercado, Tamara contó sus preferencias. “Siempre quise un palo de agua y hoy lo tengo. Estoy feliz. También me compré otra planta que no sé qué es, pero me gusto. Es muy linda”, reveló.

Más sobre este tema Tamara Báez le preparó la cena a L-Gante y le hizo un tremendo reclamo: "Encima que no viene nunca" A Tamara Báez le preguntaron si desea volver a ponerse de novia y sorprendió con la respuesta

TAMARA BAEZ MOSTRÓ CÓMO SON LOS REGALOS QUE SE HIZO A SÍ MISMA POR SU FUTURO CUMPLEAÑOS

Para hacer lucir las sillas y el sofá que llegaron a su casa, la influencer hizo posar a la pequeña Jamaica, que contó con la amplia aprobación de los más de 500 mil seguidores de su nueva cuenta de Instagram, inaugurada hace poco más de un año, cuando le hackearon la anterior.

“Ojalá a estas sillas no las escribas como a las otras. Te amo”, escribió esperanzada Tamara, que sigue esperando la liberación de L-Gante, que sigue detenido desde principios de junio en la DDI de Quilmes, y estuvo a punto de obtener la prisión domiciliaria la semana pasada.

Pese a que el juez le otorgó la prisión domiciliaria, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la decisión, debido a que la fiscalía, encabezada por Raúl Villalba, decidió imputarlo por encubrimiento agravado tras encontrarle un celular robado en un allanamiento, y ahora se especula con que sería trasladado a un penal bonaerense.