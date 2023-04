Tamara Báez se hizo otro retoque estético de lujo y lo mostró en las redes: cristales en los dientes

Tamara Báez, en medio de su fuerte conflicto con L-Gante, papá de su hija Jamaica, se mostró espléndida en su cuenta temporal de Instagram, ya que la oficial fue suspendida.

En una tarde nublada y lluviosa, la mamá de "Jami" recibió a una chica que se especializa en ¡joyería dental! Y logró que Tami se animara a decorar sus dientes con sus llamativos apliques.

La expareja del cantante de cumbia 420 se puso brillitos en las paletas, de color azul, y otros plateados en los demás dientes superiores. "Nueva joyería dental, gracias, amé", contó, súper contenta por sus cristales Swarovski en los dientes.

TAMARA BÁEZ AFIRMA QUE "LA GIRA" LE ESTÁ HACIENDO MAL A L-GANTE

La mamá de Jamaica acusó a Elían de estar más enfocado en salir que en la crianza de su nena.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", sentenció Tamara, re enojada.