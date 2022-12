Tamara Báez cruzó a quienes la acusan de no cumplir con los canjes

Además de trabajar en un boliche, Tamara Báez hace canjes en Instagram; de esta manera, no solo se lleva el producto que promociona sino un determinado número de dinero.

En este contexto, a la ex de L-Gante le preguntaron si es verdad que no cumple con lo pactado con las emprendedoras. Y ella respondió contundente para que no quedaran dudas.

"¿Es verdad que no cumplís con los canjes?", le preguntaron. "Tardo... pero cumplo con todos... ¡Y vuelven a repetir!", sentenció, contundente.

TAMARA BÁEZ REFLEXIONÓ SOBRE SU CAMBIO DE VIDA TRAS HABERSE SEPARADO DE L-GANTE

"Anoche salí y todas con buena onda... Una chica me dijo tantas cosas lindas que me subió la autoestima al cielo, en el baile del boliche... No me acuerdo cómo se llamaba porque ni foto nos sacamos".

"Gracias chicas, ojalá que todas se den cuenta de lo que valen y puedan dejar las cosas que no suman a un lado", sentenció Tami, contenta por su nueva vida de soltera.