Tamara Báez acusó a L-Gante de entregar a su hija Jamaica con olor a marihuana

Tamara Báez inició su demanda contra L-Gante (Elián Valenzuela), al que acusa de "violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento"; y su abogado Juan Pablo Merlo sostuvo en A la tarde que el cantante fuma marihuana delante de la menor.

En diálogo con el ciclo que conduce Karina Mazzocco, el letrado que patrocina a la mamá de Jamaica Valenzuela describió algunos de los episodios de violencia que la joven habría sufrido por parte de su ex, e hizo hincapié en el comportamiento de él delante de su hija.

En este marco, Cecilia Carrizo le preguntó a Merlo sobre el episodio en el que se vio a Tamara actuar violentamente en un episodio por el que el cantante fue demandado por una tercera por dañar su camioneta junto a su entorno, y éste adujo que “todos le siguen la corriente”.

EL ABOGADO DE TAMARA BÁEZ, CONTUNDENTE CONTRA EL SUPUESTO TRATO DEL CANTANTE CON SU HIJA

Merlo planteó que el entorno de L-Gante, Tamara incluida, hicieron caso al pedio del cantante de dañar la camioneta de una mujer por su condición de ídolo. "Le siguen la corriente, tanto ella como pareja y toda la junta que él tiene", señaló.

"Como es el ídolo, todo lo que hace está bien. Fuma y está bien. Hace y está bien. Me parece que no está bien. Hay una menor y hay que tomar medidas, precauciones. Nunca se le ha negado esa menor, pero hay que tomar precauciones. No puede ser que él se lleve a una menor y que la menor vuelva con olor a marihuana", agregó, ante el estupor del panel.

"Desde el estudio vamos a tratar de que esto se ordene de la mejor manera. (…) Estamos hablando de una bebé que tiene un año, (así que) cuando él se la lleve va a tener que tomar sus precauciones. Va a tener que ver que delante de esa menor nadie se fume, que delante de esa menor no pasen situaciones que no tienen que pasar", especificó.

"Nosotros tenemos que proteger a la menor y a la persona que estaba sufriendo violencia de género", cerró Juan Pablo Merlo sobre el testimonio de Tamara Báez acerca de las costumbres de Elián Valenzuela delante de su hija.