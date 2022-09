Tajante postura de la China Suárez cuando le preguntaron si quiere tener más hijos: "No puedo más"

Recién llegada a Chile para hacer una campaña de una famosa marca de indumentaria, China Suárez hizo un vivo a través de Instagram donde respondió todas las preguntas de sus seguidores y fue contundente con su postura cuando le consultaron por la posibilidad de agrandar la familia.

“¿Te gustaría tener más hijos?”, fue la consulta que un usuario le hizo llegar. A lo que la pareja de Rusherking (que tiene a Rufina, fruto de su relación con Nico Cabré; y a Magnolia y Amancio con Benjamín Vicuña) no dudó: “Todavía no. Por ahora estoy bien y Amancio es muy chiquito”.

Sin embargo, ante los insistentes comentarios de sus fans, Eugenia sentó su firme postura: “¿Por qué quieren que tenga más hijos, chicos? ¡No puedo más!”, lanzó, dejando en claro que darle un hermanito a sus pequeños no forma parte de sus planes a corto plazo.

Por último, sin pasar por alto las dudas sobre cuántos años de diferencia se lleva con el cantante, Eugenia cerró sin vueltas: “8 chicos le llevo, chicos… no es tanto. Yo no lo siento”, cerró, remarcando lo feliz que se siente en esta etapa de su vida.

CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING INTERCAMBIARON ROMÁNTICOS MENSAJES Y MOSTRARON UNA FOTO DE SU INTIMIDAD

Si bien Eugenia “la China” Suárez y Rusherking ya habían dado muestras de que su noviazgo continúa a paso firme, la parejita volvió a despejar cualquier rumor de crisis con un intercambio de romántico mensajes en redes.

“Amor mío”, escribió la actriz y cantante en Instagram Stories junto a una foto en blanco y negro en la que se lo ve al músico sentado y muy concentrado en una pantalla. Por su parte, Rusherking reposteó el posteo con otras dulces palabras: “Hermosa mía”, escribió con un emoji de un corazoncito.

Horas antes, Maite Peñoñori había dado detalles de las filosas frases que habría lanzado el joven a sus allegados al hablar de Eugenia: “Ayer vimos que Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de La K'onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

Acto seguido reveló las tremendas palabras que Rusherking habría dicho sobre su novia: "Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'".

