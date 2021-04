Tajante aclaración Celeste Muriega, en medio de los rumores de romance con Hernán Drago: "Aclaro que no estoy con él así vienen los novios"

Luego de varias semanas, el supuesto romance de Hernán Drago y Celeste Muriega parece haber quedado en el olvido, lo que no impidió que la producción de Hay que ver invite a la bailarina a hablar del tema. La morocha no se guardó nada sobre sus charlas con el modelo y no solo se mostró decepcionada de no haber llegado a nada, sino que además lanzó una convocatoria en vivo para que “le vengan los novios”.

Frente a José María Listorti y Denise Dumas, Celeste explicó que la prensa complicó enormemente la relación de amistad que tenía con Drago. “Se tiende a veces a buscar el título a algo que ni siquiera uno tiene, entonces es como tener que dar explicaciones y es más complicado cuando quizá nosotros no lo teníamos claro. No está bueno porque uno se siente como presionado”, dijo.

“Trabajamos juntos en lo de Guido Kaczka, muy buena onda, muy buena relación. Ahora no nos vemos tan frecuentemente como antes, teníamos una amistad linda que quizá no es tan bueno tener que aclarar tanto”, agregó Celeste, antes de dar a entender que quizá ella tenía más expectativas que su compañero en este acercamiento. “Considero que está bueno pasar un buen momento con una persona y abrirse a conocerla. Después, fluye o no fluye, funciona o no funciona… Realmente no funcionó”, dijo.

Finalmente, sobre el cierre de la emisión, Muriega aprovechó para hacer un “aviso parroquial” sobre su estado civil. “Está bueno aclararlo. Así que dejémoslo en claro: no estoy con Hernán Drago así vienen los novios, me empiezan a llegar”, concluyó.